Koprski župan poziva k upoštevanju navodil zdravstvenega osebja

Koper, 10. marca - Koprski župan Aleš Bržan je na seji varnostnega sosveta, na kateri so obravnavali problematiko širjenja novega koronavirusa in tudi jutranji incident v zdravstvenem domu, občane znova pozval k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju navodil zdravstvenega osebja. Ob tem je opozoril, da je še vedno najučinkovitejši ukrep preventiva.