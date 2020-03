Zaradi koronavirusa Italija v karanteni, druge države z nadaljnjimi ukrepi

pripravil Blaž Mohorčič

Rim/Wuhan/Dunaj, 10. marca - Zaradi naglega širjenja novega koronavirusa je v Italiji začela veljati karantena za celotno državo. Avstrija je objavila svarilo pred potovanji v to državo, številne letalske družbe pa so odločile za začasno prekinitev vseh letov v severno ali celotno Italijo in iz nje. Države še naprej sprejemajo ukrepe za zaščito prebivalcev in podjetij.