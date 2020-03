Slovenija bo zaprla mejo z Italijo za potniški promet

Ljubljana, 10. marca - Premier Marjan Šarec je na Twitterju sporočil, da je naročil ministrstvoma za zdravje in za notranje zadeve, da Slovenija sledi vzoru Avstrije in zapre mejo z Italijo. Dodal je, da gre za ukrepanje v skladu z dogovorom o skupnem in sorazmernem ukrepanju. Podrobnosti naj bi Šarec pojasnil na popoldanski novinarski konferenci.