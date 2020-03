Kljub prepovedi na Goriškem še vedno precej Italijanov

Nova Gorica, 10. marca - Na slovensko stran Goriške še vedno prihaja veliko obiskovalcev iz Italije, in sicer ne glede na vse ukrepe, ki jih je sprejela italijanska država zaradi omejevanja okužb s koronavirusom. Čeprav so igralnice zaprle vrata, prav tako so odpovedane vse večje prireditve, pa prihajajo v Slovenijo po nakupih, na rekreacijo ali v restavracije.