V kvalifikacijah Lillehammerja uspešni vsi Slovenci

Lillehammer, 10. marca - Slovenski smučarski skakalci so uspešno opravili kvalifikacije za današnjo drugo tekmo svetovnega pokala na olimpijski napravi iz leta 1994 v Lillehammerju, ki bo ob 17. uri. Najboljši med njimi so bili Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so se zvrstili od četrtega do šestega mesta. Najboljši je bil domačin Robin Pedersen.