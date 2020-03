Nova sprememba v koledarju motoGP: VN Amerike zaradi novega koronavirusa šele novembra

Ljubljana, 10. marca - Dirka motociklističnega svetovnega prvenstva za veliko nagrado Amerike, ki bi morala biti od 3. do 5. aprila v Austinu, bo zaradi epidemije novega koronavirusa šele od 13. do 15. novembra, so danes sporočili organizatorji. V sporočilu za javnost so še zapisali, da prestavitev velja za vse razrede, tudi za kraljevskega motoGP.