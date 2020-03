SBI TOP delno okreval po ponedeljkovem padcu

Ljubljana, 10. marca - Po več kot sedemodstotnem padcu, ki ga je po ponedeljkovem zlomu cen nafte in naraščanju števila primerov okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji in v svetu utrpel indeks blue chipov SBI TOP, je danes sledilo delno okrevanje. Indeks je pridobil 3,18 odstotka in dan končal pri 843,94 točke.