Evropski poslanci zavračajo Michelov predlog večletnega finančnega okvira

Bruselj, 10. marca - Evropski poslanci so danes v Bruslju odločno zavrnili predlog predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela glede večletnega finančnega okvira EU, ki predvideva manj sredstev, kot jih želi parlament. Na plenarnem zasedanju so med drugim poudarjali, da ne bodo privolili v dogovor, ki bi bil slab za Evropo in ki bi ogrozil zastavljene cilje.