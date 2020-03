Za generalnega direktorja onkološkega inštituta se poteguje šest kandidatov

Ljubljana, 10. marca - Na razpis za generalnega direktorja Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana se je prijavilo šest kandidatov, so za STA pojasnili na inštitutu. Kot so navedli, bo svet zavoda za izvedbo izbirnega postopka imenoval komisijo, ki se bo sestala v kratkem. Člani sveta so na zadnji seji sicer tudi potrdili letno poročilo za lani.