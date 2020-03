Retrospektiva vzhodnonemškega dokumentarca ostaja na sporedu kinoteke

Ljubljana, 10. marca - Cankarjev dom (CD) je Festival dokumentarnega filma (FDF), ki bi se moral začeti v sredo, prestavil na termin od 6. do 13. maja. Ni pa prestavil retrospektive, ki so jo v okviru festivala posvetili vzhodnonemškemu dokumentarcu od konca 2. svetovne vojne do leta 1990. Ta od srede do 18. marca ostaja na sporedu kinoteke, so sporočili iz CD.