Zaradi novega koronavirusa spremembe v delu invalidskih komisij Zpiza

Ljubljana, 10. marca - Tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom uvedli nekatere spremembe v načinu dela. Kot so sporočili, bodo med drugim do 20. marca vse seje senatov invalidskih komisij potekale brez prisotnosti strank.