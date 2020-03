Tudi v Sloveniji nogometne tekme odslej brez gledalcev

Ljubljana, 10. marca - Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je zaradi nevarnosti širjenja okužb z novim koronavirusom na kolegiju predsednika odločila za igranje tekem brez gledalcev. "Ukrep se nanaša zlasti na tekme Prve lige Telekom Slovenije in prihajajoči marčevski reprezentančni tekmi s Turčijo v Ljubljani in Albanijo v Kopru," so pojasnili pri NZS.