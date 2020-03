V Krškem uradno predali prenovljeno stanovanjsko-poslovno zgradbo na Bohoričevi ulici

Krško, 10. marca - Krški župan Miran Stanko je danes namenu uradno predal prenovljeno stanovanjsko-poslovno zgradbo na Bohoričevi ulici 3 v Krškem, ki je občinska last. Občina je to stavbo v starem mestnem jedru predlani in lani celovito prenovila in za naložbo odštela nekaj manj kot 300.000 evrov. Z omenjeno prenovo so prišli tudi do štirih enosobnih stanovanj.