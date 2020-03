Kemis bo kljub odločbi inšpektorata še naprej prevzemal odpadke

Vrhnika, 10. marca - Vrhniško podjetje Kemis je v ponedeljek prevzelo odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je ta odločil, da je odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) nelegalna gradnja. Inšpektorat zahteva rušenje objekta, v Kemisu pa so danes napovedali, da ne bodo spoštovali odločbe in bodo še naprej sprejemali odpadke.