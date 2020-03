Češka, Slovaška in Poljska z novimi ukrepi zaradi koronavirusa

Praga, 10. marca - Oblasti na Češkem so danes sporočile, da bodo zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom zaprli vse šole v državi. Ukrep bo začel veljati v sredo. Na Slovaškem so za štirinajst dni prepovedali vse množične prireditve, na Poljskem pa so med drugim poostrili nadzor na meji z vsemi sosedami, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa.