Šporar in druščina odslej pred praznimi tribunami

Lizbona, 10. marca - Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar bo s svojim Sportingom iz Lizbone do nadaljnjega svoje tekme v elitni portugalski ligi igral pred praznimi tribunami. Kot so sporočili s portugalske nogometne zveze, so se zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom odločili zapreti vse tekme prve lige.