Newyorške borze nazaj v zelenem

New York, 10. marca - Indeksi na newyorških borzah so se po ponedeljkovih velikih izgubah ob začetku današnjega trgovanja vrnili v zelene številke. Vlagatelje so po ocenah analitikov z nekaj optimizma navdali stimulativni ukrepi mnogih držav in institucij za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. Indekse dviguje tudi okrevanje cen nafte.