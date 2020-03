V UKC Maribor prepoved osebnega naročanja na zdravstvene storitve

Maribor/Celje/Izola, 10. marca - Z namenom zajezitve okužbe in nepotrebnega izpostavljanja okužbi z novim koronavirusom so danes na območju celotnega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor prepovedali osebno naročanje bolnikov na zdravstvene storitve. Podobno so se odločili v Splošni bolnišnici Izola.