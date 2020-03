V Zdravstvenem domu Novo mesto ob drugih zaščitnih ukrepih prenaročajo bolnike

Novo mesto, 10. marca - V Zdravstvenem domu Novo mesto so ob ukrepih za zajezitev okuženosti z novim koronavirusom, ki so jih uvedli po navodilih ministrstva za zdravje, prenaročili bolnike iz Bele krajine, prenaročajo pa tudi druge naročene bolnike. Opravljajo sicer le nujne in neodložljive zdravstvene storitve in obolele pozivajo k samozaščiti ter upoštevanju navodil.