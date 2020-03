Haaškemu obsojencu Martiću zaradi vojnih zločinov zaporna kazen tudi na Hrvaškem

Zagreb, 10. marca - Zagrebško županijsko sodišče je nekdanjega vodjo uporniških Srbov in haaškega obsojenca Milana Martića v odsotnosti obsodilo na sedem let zapora zaradi raketnih napadov na hrvaška mesta leta 1995. Martićevega sodelavca, nekdanjega poveljnika vojske republike srbske krajine Milana Čeleketića so obsodili na 20 let zapora. Sodbi še nista pravnomočni.