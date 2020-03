Letalski prevozniki ukinjajo povezave z Italijo

Rim, 10. marca - Zaradi epidemije novega koronavirusa se je več letalskih prevoznikov odločilo za začasno prekinitev vseh letov v severno ali celotno Italijo in iz nje, poročajo tuje agencije. Vse povezave z Italijo sta ukinili družbi British Airways in Ryanair, skoraj vse ostale so povezave omejile. Španija je prihode letal iz Italije prepovedala na ravni države.