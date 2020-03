Za informacije o pomoči gospodarstvu poseben e-naslov

Ljubljana, 10. marca - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za številna vprašanja o ukrepih za obvladovanje vpliva koronavirusa na gospodarstvo vzpostavilo poseben elektronski naslov korona.mgrt@gov.si. V kratkem bo na portalu gov.si objavilo razdelek z natančnejšimi pojasnili in usmeritvami za gospodarstvo in turizem.