Kajakaši in kanuisti dobro pripravljeni čakajo začetek sezone

Ljubljana, 10. marca - Slovenski reprezentanti v kajaku in kanuju menijo, da dobro pripravljeni čakajo na začetek sezone oziroma na novice, kaj bo s spomladanskimi tekmovanji. Slalomisti so se vrnili s priprav v tujini, vsi trdijo, da so imeli dobre pogoje in da je pripravljalno obdobje minilo brez kakršnihkoli težav.