Slovenske železnice zaradi koronavirusa ne beležijo večjih posebnosti

Ljubljana, 10. marca - Na Slovenskih železnicah v luči širjenja novega koronavirusa ne beležijo večjih posebnosti. Kot so pojasnili za STA, so kmalu po izbruhu zaposlene opremili z rokavicami, maskami in razkužili, ki jih uporabljajo po potrebi. Med ukrepi, ki so jih sprejeli, so izpostavili tudi razkuževanje vlakov in večjih postaj. Vlak v Trst zaenkrat vozi normalno.