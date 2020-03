Umrl je slikar Franc Mesarič

Murska Sobota, 10. marca - V 82. letu je umrl slikar Franc Mesarič, eden od začetnikov hiperrealizma na Slovenskem, poroča spletni portal MMC RTV SLO. V prekmurski, slovenski in širši jugoslovanski likovni prostor je vstopil na začetku 70. let. Kot ustanovni član skupine DHLM je postal prepoznaven s popartističnim in hiperrealističnim oziroma fotorealističnim slogom.