Policistom pri hitrem prijetju dveh oboroženih roparjev pomagala občan in varnostnik

Ljubljana, 10. marca - Oborožen rop bencinskega servisa ob Celovški cesti v Ljubljani, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 19. ure, sta izvršila bosanska državljana, stara 36 in 25 let. Policisti so ju uspeli prijeti v manj kot pol ure. Pri tem sta jima pomagala občan, ki jim je dal koristne informacije, in pa varnostnik, ki je sodeloval pri prijetju enega od roparjev.