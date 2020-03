Paket ukrepov SID banke za blažitev posledic širjenja koronavirusa najpozneje v štirih tednih

Ljubljana, 10. marca - Ukrepi SID banke za blažitve finančnih posledic širjenja novega koronavirusa so osredotočeni na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa, in na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev, so danes izpostavili v SID banki. Ukrepi bodo na voljo najpozneje v štirih tednih.