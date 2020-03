V dobrodelni akciji zbrali okoli 1200 zaščitnih mask za otroke z rakom

Ljubljana, 10. marca - V dobrodelni akciji zbiranja zaščitnih mask za otroke, ki se zdravijo za rakom, je pobudnikom uspelo zbrati dovolj mask. Približno 200 mask so otrokom podarili Slovenci, skoraj 1000 mask pa so pobudniki dobili iz tujine. V Društvu Viljema Julijana ob tem prosijo za donacije za kritje stroškov ter donacije razkužil, so sporočili iz društva.