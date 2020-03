Na stavbi radovljiške knjižnice celovita odprava gradbenih napak

Radovljica, 10. marca - V radovljiški knjižnici so vse od izgradnje leta 2018 že večkrat odpravljali napake, zaradi katerih ob večjem deževju prihaja do zamakanja. Izvajalec je zdaj pripravil celovit elaborat sanacije in pred kratkim začel z izvedbo. Tako naj bi odpravil vse ključne tehnične napake.