Italijani po uvedbi karantene oblegajo trgovine

Rim, 10. marca - Po odločitvi italijanske vlade v ponedeljek zvečer, da v boju za zajezitev širjenja novega koronavirusa razglasi karanteno za celotno državo, so mnogi prebivalci že ponoči začeli oblegati odprte trgovine. V Torinu, Rimu in Neaplju so se pred trgovskimi centri nabrale velike množice, v trgovine pa so lahko ljudje vstopali le v manjših skupinah.