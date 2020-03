Sporočilo uredništvom - okrogla miza o osebah z motnjo avtističnega spektra odpovedana

Ljubljana, 10. marca - Okrogla miza z naslovom Posebni - osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi delovnega varstva ter bivanjskih skupnosti v Sloveniji, ki je bila napovedana za danes po premieri filma Posebni, ob 20. uri v Koloseju, je zaradi širjenja koronavirusa odpovedana in bo predvajana ob 20. uri v živo na Radiu Ognjišče, so sporočili organizatorji.