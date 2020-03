V Evropskem parlamentu pozivi k solidarnosti ob epidemiji covida-19

Bruselj, 10. marca - Ob epidemiji koronavirusne bolezni, ki se je razširila v vseh članicah EU, sta v Evropi ključna solidarnost in sodelovanje, so izpostavili številni sodelujoči v današnji razpravi o koronavirusu v Evropskem parlamentu v Bruslju. V parlamentu je bilo slišati tudi nekatere kritike na račun držav in dosedanjih ukrepov Evropske unije.