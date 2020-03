Na mariborski univerzi odpoved predavanj, ko bodo razglašene izredne razmere

Maribor, 10. marca - Na Univerzi v Mariboru so zaradi novega koronavirusa prepovedali zbiranje več kot sto ljudi v zaprtih prostorih in vsa zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. Za splošno odpoved predavanj pa se niso odločili. "Za takšen ukrep se ne bomo odločili, dokler ni na nacionalni ravni razglašenih izrednih razmer," so sporočili.