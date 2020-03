Pri 19-letnem Mariborčanu našli večje količine drog

Maribor, 10. marca - Mariborski policisti so prejšnji torek pridržali 19-letnega Mariborčana iz območja Radvanja, ki so ga sumili preprodaje prepovedanih drog. Njihovi sumi so se uresničili, saj so med hišno preiskavo, pri njem našli skoraj kilogram droge MDMA in mu jo zasegli. Preiskovalni sodnik mariborskega sodišča je zoper osumljenca odredil pripor.