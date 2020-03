Križnarjeva po padcu upa na današnji nastop v Lillehammerju

Lillehammer, 10. marca - Nika Križnar, na petem mestu najboljša Slovenka na ponedeljkovi večerni tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v Lillehammerju, je v izteku ob trku z zaščitno ogrado padla in so jo odpeljali v bolnišnico. Tam rentgenski posnetki niso pokazali resnejših poškodb in v slovenski ekipi upajo, da bo lahko nastopila na današnji drugi tekmi.