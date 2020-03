Sarajevo/Skopje, 10. marca - V Severni Makedoniji so doslej potrdili sedem primerov okužbe z novim koronavirusom, tudi pri direktorici dermatološke klinike v Skopju, ki je bila v Italiji. V Bosni in Hercegovini so potrdili skupno pet okužb, so danes sporočile pristojne oblasti.