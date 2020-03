Marjan Fabjan: Večja težava od odpovedi tekmovanj so treningi

Celje, 10. marca - Mednarodna judo zveza je v ponedeljek zvečer zaradi koronavirusa odpovedala vsa tekmovanja do konca aprila oziroma do evropskega prvenstva v Pragi. Slovenski trener Marjan Fabjan pa opozarja, da je odpoved tekmovanj manjša težava. Sam se sooča s težavo pri iskanju treninga in ustreznih partnerjev za sodelovanje za svoje najboljše tekmovalce.