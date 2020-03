Borze v Aziji po globokih padcih danes v zelenem

Tokio, 10. marca - Delniški indeksi v Aziji so se po globokih padcih v minulih dneh, ki so jih povzročili strmoglavljenje cen nafte in bojazni zaradi širjenja novega koronavirusa, danes zvišali. Podporo so nudile cene nafte, ki so si danes nekoliko opomogle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.