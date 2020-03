Denver brez pomoči Čančarja do nove zmage

Denver, 10. marca - Košarkarji Denverja so v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi zabeležili 43. zmago v sezoni, s katero so se utrdili na tretjem mestu zahodne konference. Doma so bili s 109:95 boljši od Milwaukeeja, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pri zmagovalcih ni dobil priložnosti za igro.