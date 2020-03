Država New York izdeluje svoja razkužila za roke

New York, 10. marca - Guverner New Yorka Andrew Cuomo se je v ponedeljek na novinarski konferenci pohvalil, da so ob izbruhu novega koronavirusa zaradi pomanjkanja razkužil za roke v državi naročili svoje lastno razkužilo, imenovano NYS Clean. Naročili so ga pri podjetju Corcraft, za katero zaporniška delovna sila izdeluje gospodinjske pripomočke.