Ameriški poklicni športi zapirajo dostop novinarjem do slačilnic

Miami, 10. marca - Ameriške poklicne športne lige NBA, NHL, MLB in MLS so v ponedeljek zvečer zaradi koronavirusa sprejele skupno odločitev o zaprtju dostopa novinarjem do slačilnic za intervjuje s športniki po koncu tekem. Zaprt je tudi dostop do klubskih sob in slačilnic za vse drugo "ne-nujno" osebje.