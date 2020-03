Število novih okužb in žrtev koronavirusa v ZDA še naprej narašča

Washington, 10. marca - V ZDA so do ponedeljka zvečer potrdili skupno 708 okužb z novim koronavirusom in 27 smrtnih žrtev, 15 okuženih pa je doslej ozdravelo. S potniške ladje Grand Princess so v ponedeljek le izkrcali 2400 potnikov, ki so bili na njej teden dni ujeti ob obali San Francisca. Izredne razmere je razglasila tudi Iowa.