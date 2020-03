Dnevnik o vplivih koronavirusa (10. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju Išče se kis štirih tatov piše o zdravilih in "zdravilih" za koronavirus ter se sprašuje ali so državni ukrepi ustrezni. Po eni strani bo za blažitev posledic koronavirusa na gospodarstvo namenjenih skoraj milijardo evrov, a se bodo kmalu oglasile še druge panoge in sektorji, za katere denarja verjetno ne bo.