Newyorške borze trgovanje zaključile globoko v rdečem

New York, 9. marca - Današnje trgovanje na newyorških borzah se je začelo in končalo v znamenju strmoglavljenja tečajev. Ker so glavni tečaji po nekaj minutah izgubili okrog sedem odstotkov vrednosti, so trgovanje za 15 minut celo zaustavili. Ob obstoječih skrbeh zaradi učinkov širjenja novega koronavirusa danes na gospodarstvo vpliva še potop cen nafte.