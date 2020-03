Bruselj, 9. marca - EU in Turčija bosta temeljito preučili izvajanje migracijskega dogovora iz marca 2016, so se na današnjem srečanju v Bruslju dogovorili turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in voditelji institucij EU. Današnje srečanje je pomemben korak v pravo smer, a še bo treba delati, je ocenil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.