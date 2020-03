Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 9. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na vipavski hitri cesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Nanosom in Vipavo, med predoroma Barnica in Podnanos, proti Novi Gorici. Na pomurski avtocesti je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sv. Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti.