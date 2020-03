Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji, ukrepi, ki jih glede tega sprejema Slovenija, in nastajanju nove slovenske vlade. Poročali so še, da na smučarskih tekmovanjih v Planici in Kranjski Gori ne bo gledalcev zaradi možnosti širjenja okužb z virusom.