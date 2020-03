Evropske borze z največjimi padci v več letih

London/Frankfurt/Pariz, 9. marca - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so današnje trgovanje končali z največjimi padci v več letih. Vlagatelji se bojijo, da bo širjenje novega koronavirusa zadušilo gospodarsko dejavnost in celo privedlo do krajše globalne recesije. Razmere je še poslabšal potop cen nafte zaradi cenovne vojne, piše francoska tiskovna agencija AFP.