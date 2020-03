Zasedanje Evropskega parlamenta zaradi koronavirusa skrajšano

Bruselj, 9. marca - Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, ki se začenja danes in bi moralo potekati do četrtka, bo zaradi epidemije novega koronavirusa skrajšano. Razprave bodo potekale le v torek, je povedal predsednik parlamenta David Sassoli danes ob odprtju zasedanja. Po seznanitvi poslancev z novim dnevnim redom je zasedanje prekinil do torka.