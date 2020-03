Pahor sprejel novega predsednika DZ Zorčiča

Ljubljana, 9. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači uradno sprejel novega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča in mu zaželel uspešno delo. Predsednika sta spregovorila tudi o nekaterih vprašanjih, ki zahtevajo sodelovanje predsednika republike in državnega zbora, so sporočili iz urada predsednika republike.